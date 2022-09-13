بالصور.. الصين تدخل على خط منافسة العراقيين في استضافة زوار الاربعينية

2022/09/13 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

اقامت شركة صينية، اليوم الثلاثاء، موكبا لتقديم الخدمات للزائرين في محافظة الديوانية.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، الشركة قامت بتقديم الطعام وبعض العلاجات للزائرين على الطريق الدولي الذي يسلكه الزائرين سيرا على الاقدام الى كربلاء.

وتعمل الشركة الصينية في احد الحقول النفطية في محافظة الديوانية.

وكانت شرطة صينية اقامت، امس الاثنين، موكبا في محافظة واسط لتقديم الخدمات والطعام للزائرين.

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