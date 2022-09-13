الاتحاد الآسيويّ لكُرةِ القدم يوافق على عودة أستراليا إلى مجموعة منتخبنا للشباب

2022/09/13 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أرسل الاتحادُ الآسيويّ لكُرةِ القدم، اليوم الثلاثاء، رسالةً إلى اتحادِ الكرة يبلغهُ فيها قراره بعودةِ منتخب أستراليا إلى المجموعةِ الثامنة من التصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للشباب، والتي تضم منتخباتَ العراق والكويت والهند.

وبيّنَ الاتحادُ الآسيويّ في رسالته موافقته على طلبِ أستراليا بالعودةِ لخوضِ مباريات التصفيات، بعد أن تم رفعُ الطلب الأسترالي إلى لجنةِ المسابقات في الاتحادِ الآسيويّ والتي وافقت بدورها على عودةِ المنتخب الأسترالي وفق المادتين 6.2 و61.1 من لوائح المنافسة.

وأكدَ الآسيوي في رسالته أنه سيتمّ إرسالُ المعلومات الكاملة عن المكانِ الجديد للتصفياتِ والجدول الزمنيّ للمبارياتِ إلى الاتحاداتِ الأعضاء المُشاركةِ في تلك المجموعة بعد الانتهاءِ منه.

يذكرُ أن أستراليا قررت الانسحابَ في وقتٍ سابقٍ من التصفياتِ التي كان مقرراً لها أن تقام في البصرة.

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