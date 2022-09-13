2022/09/13 | 18:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jp2uvKlYhuA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).