الغانمي والشمري يصلان إلى كربلاء المقدسة للإشراف على خطة أمن الزيارة

2022/09/13 | 18:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة - واعوصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري إلى كربلاء المقدسة للإشراف على خطة أمن زيارة الأربعين.وقال مراسلنا إن الغانمي والشمري وصلا اليوم إلى كربلاء المقدسة للإشراف على إجراءات خطة تأمين حماية زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

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