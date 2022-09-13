2022/09/13 | 18:40 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "لا تثير الفتن لتحصل على الأموال".. رجل دين يوبخ الرادود باسم الكربلائي ويحرجه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "لا تثير الفتن لتحصل على الأموال".. رجل دين يوبخ الرادود باسم الكربلائي ويحرجه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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