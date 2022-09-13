وطني الصالات يخسر أمام نظيره الأوزبكي

2022/09/13 | 18:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنَ لاعبو منتخبنا من فرضِ سيطرتهم المُطلقة واللعب.

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