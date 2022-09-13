المالكي يعلن البراءة من المواقع التي تسب الصحابة باسمه

2022/09/13 | 18:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، الثلاثاء، البراءة من المواقع

التي تسب الصحابة باسمه.

وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر "أعلن

براءتي لكل من يسجل مسيء بحق صاحبة

النبي".

وتابع، ان تداول منطق

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