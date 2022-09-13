أمانة مجلس الوزراء تلزم المالية بتعيين العلوميين(وثائق)

2022/09/13 | 18:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ألزمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء 13/9/2022، وزارة المالية بتطبيق قرار تعيين العلوميين، فيما...

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