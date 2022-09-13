2022/09/13 | 18:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب نوري المالكي: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة المالكي: اسجل براءتي من كل موقع باسمي يسيء الى صحابة النبي (ص) أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: اسجل براءتي من كل موقع باسمي يسيء الى صحابة النبي (ص)) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: اسجل براءتي من كل موقع باسمي يسيء الى صحابة النبي (ص)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).