إيرث نيوز تنشر نص قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم

2022/09/13 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلستة الاعتيادية لمناقشة عدد من المشاريع والقوانين المدرجة على جدول الأعمال إضافة إلى اتخاذ عدد من القرارات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين لمجلس الوزراء، تمت خلالها مناقشة […]

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