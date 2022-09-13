2022/09/13 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي* ••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين لمجلس الوزراء، تمت خلالها مناقشة مجمل الأوضاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جميع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بجلسة اليوم المركز الخبري الوطني.

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