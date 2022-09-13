المالكي يعلن براءته من اي موقع يتعرض بالإساءة لصحابة الرسول (ص)

2022/09/13 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رأى امين عام حزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، اليوم الاحد، ان “ركوب المندسين” للاحتجاجات في العراق وراء سقوط ضحايا خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد. وقال المالكي في بيان، تلقاه/المركز الخبري الوطني:”مرة اخرى […]

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