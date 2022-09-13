مواطنون يؤكدون مساهمة السلة الغذائية بانخفاض الأسعار ويدعون الحكومة لزيادتها (فيديو)

2022/09/13 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادأكد عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، بأن السلة الغذائية ساهمت بانخفاض الأسعار وبدعم الفقراء لاسيما في ظل الوضع الذي يمر به البلد.

عدسة (بغداد اليوم) تجولت في مناطق محافظة البصرة والتقت عدد من البصريين الذين أشادوا بالسلة الغذائية التي وزعتها وزارة التجارة، مطالبين الحكومة بزيادتها.

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