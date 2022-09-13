وزير الداخلية يصل الى كربلاء للاشراف على إجراءات تأمين حماية الزائرين

2022/09/13 | 19:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي،

اليوم الثلاثاء، الى محافظة كربلاء

المقدسة للاشراف على إجراءات تأمين

حماية زائرين اربعينية الامام الحسين

عليه السلام.

وتتواصل الاستعدادات على كافة الأصعدة

الرسمية وال

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