شاهد بالفيديو.. بالركلات والكهرباء.. منتسب يزيح الباعة عن الطريق ويرعب زوار الإمام

2022/09/13 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالركلات والكهرباء.. منتسب يزيح الباعة عن الطريق ويرعب زوار الإمام) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: iI0Du1o9Krs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالركلات والكهرباء.. منتسب يزيح الباعة عن الطريق ويرعب زوار الإمام) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالركلات والكهرباء.. منتسب يزيح الباعة عن الطريق ويرعب زوار الإمام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).