شاهد بالفيديو.. صيني يأكل نحلة ضخمة والنهاية كانت صادمة ومؤلمة

2022/09/13 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: HZ_zTNhub9A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صيني يأكل نحلة ضخمة والنهاية كانت صادمة ومؤلمة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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