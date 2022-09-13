مستخدمو “إنستغرام” يبلغون عن “مشكلة محرجة” تتطلب إصلاحا فوريا

2022/09/13 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ مستخدمو تطبيق “إنستغرام”، المملوك لشركة “ميتا”، عن مشكلة مزعجة تسببت في إلغاء كتم صوت “القصص” (Stories) بشكل غامض.

وربما تكون قمت بتشغيل كتم الصوت، ولكن بمجرد أن تنتقل إلى القصة التالية، تبدأ الضوضاء في الظهور، وفقا لتقارير Digital Trends.

وهذا أمر محبط ومحرج بشكل خاص إذا كنت في بيئة هادئة، مثل مكتب العمل، وتنطلق الضوضاء فجأة من الهاتف الخاص بك، وينتهي بك الأمر إلى إحداث ضجة وجذب انتباه غير مرغوب فيه من الآخرين.

وكان مستخدمو “إنستغرام” في حالة استياء تام خلال اليومين الماضيين.



وانتقلوا إلى “تويتر” وغيره من المنصات الاجتماعية للإبلاغ عن المشكلة التي تجعل ميزة “القصص” لا تعمل بشكل صحيح، ويتم تشغيل الصوت تلقائيا على الأجهزة دون إذن المستخدم.

وعادة، يتم كتم الصوت أثناء عرض القصص، ويتعين على المستخدمين النقر على أيقونة مكبر الصوت لإلغاء كتم الصوت.



ولا تقوم ميزة القصص بتشغيل الصوت افتراضيا في معظم التطبيقات.

وقال أحد المستخدمين على “تويتر”: “من فضلكم أخبروني أن هناك خللا في أن قصص إنستغرام يصدر صوتا تلقائيا ولا توجد طريقة لكتم الصوت بشكل سيء”.

وناشد مستخدم آخر: “من فضلكم دعوني أكتم الصوت في القصص مرة أخرى.



إنه حقا مزعج ومفرط في التحفيز”.

وأشار مستخدم آخر: “لا أشاهد أبدا القصص مع تشغيل الصوت، لذا في كل مرة أحاول فيها مشاهدة القصص يكون الأمر بمثابة صدمة وحماقة”.

والأكثر إزعاجا أنه لا يبدو أن هناك حلا مناسبا لها في الوقت الحالي.



والحل الوحيد هو خفض مستوى صوت هاتفك يدويا.

ويمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط باستمرار على زر مستوى الصوت السفلي حتى يختفي تماما.

ويبدو أن هذا هو الحل الوحيد حتى تطرح شركة “إنستغرام” تحديثا لتطبيقها.

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