النقل: تخصيص أكثر من ألف باص لنقل الزائرين من وإلى كربلاء المقدسة

2022/09/13 | 19:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسن الفوازأعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، المباشرة بالتفويج العكسي للزائرين من مدينة كربلاء المقدسة إلى المحافظات الأخرى عبر 3 محاور، فيما أكدت تخصيص أكثر من ألف باص لنقل الزائرين من وإلى المدينة.وقال مدير عام الشركة العامة للنقل البري في وزارة النقل مرتضى الشحماني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محاور نقل وتفويج الزائرين تقسمت الى 3 محاور رئيسة، تمثل الاول بمحور (النجف - كربلاء) والذي يشهد كثافة عددية للزائرين والذي يقع ضمن مسؤولية النقل الخاص، فيما تمثل المحور الثاني (بغداد – كربلاء) والذي يعد الاصعب والاهم والذي يشهد هو ايضا كثافة كبيرة بعدد الزائرين ويقع ضمن مسؤولية الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود".وأضاف، أن "المحور الثالث والذي يقع ضمن مسؤولية النقل وينحصر بين قنطرة السلام مرورا بسيطرة الابراهيمية وصولا الى سيطرة ام الهوى في (كربلاء - الحلة)"، مبينا أن "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود وفرت 800 باص لنقل الزائرين فيما وفرت الشركة العامة للنقل البري 200".وأشار إلى أن "هنالك شاحنات خصصت لنقل الزائرين من منافذ الشلامجة وزرباطية والشيب والمنذرية ومندلي، حيث شارك فيها النقل البري والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود"، مبينا أن "النقل البري خصص 50 شاحنة لنقل الزائرين القادمين عبر النقل البحري".وتابع أن "العام الحالي يشهد كثافة كبيرة بعدد الزائرين وهنالك خطط خدمية كبيرة لانجاح هذه الزيارة"، مؤكدا أن "شاحنات النقل الخاص باشرت اليوم بالتفويج العكسي للزائرين من مدينة كربلاء الى خارجها وستستمر العملية حتى انتهاء الزيارة".

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