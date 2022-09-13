الغانمي والشمري في كربلاء للاشراف على حماية الزائرين

2022/09/13 | 19:30 - المصدر: السومرية نيوز

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وزير الداخلية ونائب العمليات المشتركة يصلان محافظة كربلاء المقدسة للاشراف على إجراءات تأمين حماية زائرين اربعينية الامام الحسين عليه السلام

وقال مكتب الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "وصل محافظة كربلاء المقدسة للاشراف على إجراءات تأمين حماية زائرين اربعينية الامام الحسين عليه السلام".من جهته، أفاد مراسل السومرية، بـ"وصول نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري إلى كربلاء المقدسة للاشراف على حماية الزائرين".

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