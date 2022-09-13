بالصور.. المواكب تتسابق لخدمة زوار المسيرة المليونية نحو كربلاء

2022/09/13 | 19:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ...

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المواكب تتسابق لخدمة زوار المسيرة المليونية نحو كربلاء أولاً على المسلة.

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