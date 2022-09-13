مجلس الوزراء يستعرض خطة زيارة الأربعينية بشقيها الأمني والخدمي

2022/09/13 | 19:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استعرض مجلس الوزراء، الثلاثاء 13 /9/2022 خطة زيارة الأربعينية بشقيها الأمني والخدمي.المسلة تنشر...

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