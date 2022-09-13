2022/09/13 | 19:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن قرار تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين، فيما أعلنت موعداً جديداً للعطلة.

وقالت المحافظة في بيان، إن “محافظ بغداد محمد العطا، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي، في ديوان المحافظة والدوائر المرتبطة بها، ليوم الخميس الموافق ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢، بمناسبة حلول أربعينية الإمام الحسين عليه السلام”.



واستثنى من التعطيل “مديريات التربية، والصحة، والدوائر الخدمية”.

وأوضحت المحافظة، أن “الدوائر والمديريات المرتبطة بها، هي: ديوان ومجلس محافظة بغداد، دوائر الإسكان والبلديات (بلديات، ماء، مجاري) مديرية التخطيط العمراني، (دائرة مباني بغداد) (دائرة إسكان بغداد (مديرية طرق وجسور محافظة بغداد (مديرية زراعة بغداد) مديرية العمل والشؤون الإجتماعية (دائرة رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة /المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية/ دائرة العمل والتدريب المهني)، ومديريات شباب ورياضة محافظة بغداد (الكرخ، الرصافة، الصدر)”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد تتراجع عن قرار تعطيل الدوام الرسمي.. والإعلان عن موعد جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد تتراجع عن قرار تعطيل الدوام الرسمي.. والإعلان عن موعد جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).