إنهيار إحدى العمارات في منطقة اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمّان.. (صور)

2022/09/13 | 19:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعامل ملاكات مديرية الأمن العام الأردني، في هذه الأثناء مع انهيار إحدى العمارات في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمّان، وفق الناطق باسم الأمن العام الأردني.

وتمكنت فرق الإنقاذ المتخصصة من انتشال جثة من تحت الانقاض، ولا تزال جميع ملاكات مديرية الأمن العام، تتعامل مع الحادث والبحث عن محاصرين، وسط أنباء عن محاصرة أطفال ونساء تحت المبنى المنهار.

وقال وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، فيصل شبول، إن “جميع الجهات المختصة متواجدة في المكان وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية والصحة وأمين عمان”.

وأفاد بأن رئيس الوزراء وجه للتحقيق في أسباب إنهيار العمارة وتحديد الجهات المسؤولة وأن العمل ما زال جارياً ولم تسجل أي وفيات.

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