وصف الصحابة بـ

2022/09/13 | 19:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جديد يثير باسم الكربلائي الرادود (المنشد) الحسيني الأشهر في العراق، الجدل بكلمات قصيدة اعتبرتها لجنة الأوقاف والعشائر النيابية تجاوزات "تسعى لتكريس الفرقة والانقسام وتعميق هوة الخلافات الطائفية بين المسلمين".

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