حلّق به جيف بيزوس سابقًا.. شاهد لحظة خروج صاروخ

2022/09/13 | 20:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض صاروخ بلو أوريغين لـ"فشل في معزز الدفع" أثناء الإطلاق غير المأهول لصاروخه "نيو شيبرد"، مما أدى إلى إفشال النظام وسمح للكبسولة بالهبوط بالمظلة إلى الأرض.توضح كريستين فيشر مراسلة CNN المختصة بالشؤون الفضائية والدفاع كيف يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على الشركة.

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