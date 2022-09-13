2022/09/13 | 20:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CwVmODrgkro

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الزائرون يواصلون الزحف المليوني باتجاه كربلاء المقدسة والكاظمي يوجه الوزارات بالاستنفار.. في الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الزائرون يواصلون الزحف المليوني باتجاه كربلاء المقدسة والكاظمي يوجه الوزارات بالاستنفار.. في الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).