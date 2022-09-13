2022/09/13 | 20:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kSxhjyl8bgU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | العراق يحتل المرتبة الرابعة من بين أكبر الدول استيراداً للصناعات الأردنية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | العراق يحتل المرتبة الرابعة من بين أكبر الدول استيراداً للصناعات الأردنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).