شاهد بالفيديو.. شاب يمني يؤدي العمرة عن روح الملكة الراحلة إليزابيث

2022/09/13 | 20:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب يمني يؤدي العمرة عن روح الملكة الراحلة إليزابيث) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: QpnXohJ695A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب يمني يؤدي العمرة عن روح الملكة الراحلة إليزابيث) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب يمني يؤدي العمرة عن روح الملكة الراحلة إليزابيث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).