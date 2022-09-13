2022/09/13 | 20:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QpnXohJ695A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب يمني يؤدي العمرة عن روح الملكة الراحلة إليزابيث) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب يمني يؤدي العمرة عن روح الملكة الراحلة إليزابيث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).