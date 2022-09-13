2022/09/13 | 20:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعاد رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد وسام جوقة الشرف إلى فرنسا، بعد...

ظهرت المقالة رفعت الاسد يعيد لفرنسا وسام جوقة الشرف أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفعت الاسد يعيد لفرنسا وسام جوقة الشرف) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفعت الاسد يعيد لفرنسا وسام جوقة الشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).