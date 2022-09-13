2022/09/13 | 20:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال دبلوماسيون، الثلاثاء 13 أيلول 2022، إن القوى الغربية تضغط على دول أخرى في...

ظهرت المقالة القوى الغربية في الوكالة الذرية تتحد ضد إيران بدون إصدار قرار أولاً على المسلة.

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