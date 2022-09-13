قوة من الحشد تحاصر مجموعة من داعش جنوب الموصل

2022/09/13 | 20:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حاصرت قوة من اللواء 44 بقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من العناصر الإرهابية في جزيرة الحضر جنوب الموصل.وذكر بيان لاعلام الحشد انه “تمت محاصرة الارهابيين خلال العملية التي نفذت من قبل القيادة”.

وكانت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، شرعت صباح اليوم الثلاثاء، بعملية أمنية واسعة لتعقب فلول داعش في ناحية بادوش وجزيرة الحضر في مدينة الموصل بمشاركة قوة من الجيش العراقي.

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