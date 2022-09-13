2022/09/13 | 20:29 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة بشأن خطة زيارة الاربعين: نشر اطواق امنية هي الاكبر منذ ٢٠٠٣ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/13 | 20:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة بشأن خطة زيارة الاربعين: نشر اطواق امنية هي الاكبر منذ ٢٠٠٣) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة بشأن خطة زيارة الاربعين: نشر اطواق امنية هي الاكبر منذ ٢٠٠٣) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).