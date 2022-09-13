النفط تصدر توجيهاً بشأن نقل الوقود للمحافظات خلال الزيارة الأربعينية

2022/09/13 | 20:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدرت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بشأن نقل الوقود إلى المحافظات خلال الزيارة الأربعينية.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وكيل الوزارة لشؤون التصفية والتوزيع حامد يونس الزوبعي بحث خلال ترؤسه اجتماع العمليات القيادي بحضور المديرين العامين للشركات والدوائر المعنية والمكتب الاعلامي، القضايا والمواضيع المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية للقطاعات الخدمية ولمواكب الزائرين والدوائر الحكومية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية فضلا عن توفير الوقود بانواعه خلال الزيارة الاربعينية".وثمن الزوبعي جهود العاملين في تشكيلات الوزارة القائمين على اعمال توفير المشتقات النفطية واسطوانات الغاز السائل وتأمين الخزين والاستهلاك المحلي للزيارة الاربعينية التي بلغت ذروتها، بالاضافة الى الجهود الكبيرة في المساهمة بنقل الزائرين بمركبات وآليات الوزارة".ووجه بضرورة متابعة تدفق وحركة وقود البنزين وزيت الغاز الى منافذ تجهيز الوقود المنتشرة في عموم المحافظات بهدف تحقيق الانسيابية المطلوبة لمركبات نقل الزائرين والخدمات الاخرى"، مشددا على "متابعة تزويد المولدات الاهلية بالوقود الخاصة بتزويد المناطق السكنية بالتيار الكهربائي".

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