الحشد يحاصر مجموعة من الدواعش في جزيرة الحضر

2022/09/13 | 20:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات نينوى في الحشد

الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن محاصرة

مجموعة داعشية في جزيرة الحضر.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "قوة من اللواء 44 بقيادة

عمليات نينوى في الحشد الشع

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