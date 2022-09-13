قائد عسكري كبير يحذر من قنبلة مجتمعية لاستيراد الجيل الثالث من داعش الى العراق-عاجل

2022/09/13 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر نائب قائد حشد الانبار، طارق العسل، اليوم الثلاثاء، من خطر ملف تصفية مخيم الهول على الأمن القومي للعراق، مبينا ان الجيل القادم من داعش تربى على الافكار المنحرفة وعلى الحكومة اعادة النظر بدخولهم.

وقال العسل في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "ملف تصفية مخيم الهول خطر جدا على الامن القومي للعراق بشكل خاص والمنطقة بشكل عام".

وبين أن "مخيم الهول تم تأسيسه منذ 2018، وهناك اطفالا عاشوا وسط هذه الاجواء والفكر الارهابي حتى اصبحوا شبابا، وبالتالي سوف يخرجون من المخيم وهم حاقدون واعداء للمجتمع".

وأوضح أنه "يجب احتوائهم في برنامج حكومي لإعادة تأهيلهم ونزع الفكر الارهابي والنظريات الداعشية من عقولهم، حتى يتمكنوا من الاندماج مع المجتمع".

وأكد أنه "يجب تعويض المتضررين وذوي الشهداء والمهجرين بسبب الدواعش قبل اخراج العوائل من مخيم الهول حتى لا يكون هناك ظلم، فاغلب بيوت الدواعش ما تزال سليمة، وعند عودتهم من المخيم سيجدون منازلهم سالمة على عكس المتضررين والمهجرين".

وتابع: "لذلك يجيب على الحكومة ان تعالج ما خلفه داعش من اغلب جوانبه قبل عودة العوائل القادمة من مخيم الهول".

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