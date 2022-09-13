لماذا استخدم الرازي قطع اللحم لاختيار موقع بناء مستشفى ببغداد؟ ومن أكل الفاكهة في نهار رمضان خوفا من موته قبل الإفطار؟

2022/09/13 | 20:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمحورت مواضيع برنامج "تأملات" حول قصص ملهمة من تاريخ المسلمين والعرب، أبرزها المقاييس التي اعتمدها العالم أبو بكر الرازي في اختياره لموقع بناء مستشفى في بغداد، وقصة هشام بن عبد الملك مع فقيه وصحابي.

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