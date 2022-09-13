الاعرجي: العراق طلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري .

2022/09/13 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يستقبل وفدا من البرلمان الألماني ——————- استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء،وفدا من البرلمان الألماني، برئاسة السيد نيلس شميد.وجرى خلال اللقاء ، استعراض العلاقات العراقية الألمانية وسبل تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم البلدين.وأكد الوفد النيابي الألماني تقديره لدور العراق في الإستراتيجيات الأمنية […]

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