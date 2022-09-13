بالفيديو.. مواطنون يشكون من هيئة التقاعد العامة: “الفساد ابتلعها”

2022/09/13 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

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مواطنون يشكون من هيئة التقاعد العامة: “الفساد ابتلعها” المركز الخبري الوطني.

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