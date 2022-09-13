باكو: مقتل 50 جندياً أذربيجانياً إثر اشتباكات مع أرمينيا

2022/09/13 | 21:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعأعلنت باكو، اليوم الثلاثاء، مقتل 50 جندياً أذربيجانياً خلال اشتباكات حدودية مع أرمينيا، هي الأعنف منذ الحرب بين البلدين العام 2020.وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أنه "قُتل خمسون عسكريا أذربيجانيا إثر الاستفزاز الأرميني الواسع النطاق"، حسب قول البيان.وكانت أرمينيا أعلنت في وقت سابق مقتل 49 من جنودها".

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