2022/09/13 | 21:17 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​الاعرجي لوفد من البرلمان الألماني: داعش ما زال خطرا وعلى المجتمع الدولي التماسك لمواجهته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/13 | 21:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​الاعرجي لوفد من البرلمان الألماني: داعش ما زال خطرا وعلى المجتمع الدولي التماسك لمواجهته) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​الاعرجي لوفد من البرلمان الألماني: داعش ما زال خطرا وعلى المجتمع الدولي التماسك لمواجهته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).