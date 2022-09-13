ثلاثة ملايين زائر إيراني دخلوا العراق لاداء مراسم الزيارة الأربعينية

2022/09/13 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

قال وزير الداخلية الايراني، أحمد وحيدي ، اليوم الثلاثاء إن ما يصل إلى 3 ملايين إيراني غادروا البلاد إلى العراق حتى الآن لأداء مراسيم زيارة الأربعين.

وبحسب تقرير موقع "Irna” الايراني الذي ترجمته (بغداد اليوم)، اضاف وحيدي اثناء حديثه للصحفيين ، موضحاً إنه "مع اقتراب يوم الأربعين ، يتزايد عدد الزوار الذين ينوون الذهاب إلى العراق".

وأشار وحيدي إلى أن "المعابر الحدودية الإيرانية الستة إلى العراق تشهد الآن ذروة جديدة للزوار" ، لكنه لفت إلى "عدم وجود مشكلة في السفر إلى العراق".

وتابع الوزير الايراني أن "حوالي 1.45 مليون حاج إيراني عادوا إلى البلاد بعد أن شاركوا في مسيرة الزيارة في العراق".

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