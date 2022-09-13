شاهد بالفيديو.. سوري تائه في غابات اليونان يطلب النجدة لإنقاذه

2022/09/13 | 21:20 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوري تائه في غابات اليونان يطلب النجدة لإنقاذه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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