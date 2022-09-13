على مركبنا الادرياتيك – سمير عبدالله الصائغ

2022/09/13 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة سمير عبدالله الصائغ على مركبنا الادرياتيكبينما نحن على ظهر ذاك المركبذي طابقين صغيرمن بقاع مختلفة جئنا.ً ً ً إذا بي أرى فيما يرى النائم فيما يرى الحالمأهرامات مصر الفراعنة تلوح كأخيلةمع خط الأفق أو تحت ذاك الخطأو فوقهالرؤى تعددتً ً ً لكن خلل الأهرامات تلكتأرجح ظل فتاةكأنها راكضةكأنها راقصةكأنها تبعد عناكأنها تقرب مناوغيبت […]

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