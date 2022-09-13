2022/09/13 | 21:25 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعرجي: العراق طلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/13 | 21:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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