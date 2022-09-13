نينوى تعطل دوام الغد في هذه البلدات حصراً

2022/09/13 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت محافظة نينوى تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء.



في عدد من القرى والبلدات.

وقال بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بمناسبة حلول عيد الصليب وجه المحافظ نجم الجبوري بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء الموافق ١٤ أيلول في البلدات والقرى ذات الاغلبية المسيحية حصراً”.

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