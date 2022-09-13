2022/09/13 | 21:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حددت وزارة البيئة، الثلاثاء 09/13/2022، عدد المواقع الملوثة بالإشعاع والمحافظات التي تتواجد فيها في...

ظهرت المقالة 11 موقعاً ملوثا بالاشعاع تنتشر في بغداد وشمال وغرب البلاد أولاً على المسلة.

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