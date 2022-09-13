بالوثيقة.. نائب رئيس البرلمان يُعلق عمل نواب الأمين العام للمجلس

2022/09/13 | 21:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: علق نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، الثلاثاء 09/13/2022، عمل نواب الامين العام لمجلس...

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نائب رئيس البرلمان يُعلق عمل نواب الأمين العام للمجلس أولاً على المسلة.

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