2022/09/13 | 21:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كادر الفرع استطاع تقديم خدماته للزائرين بدعم واسناد المراجع النفطية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. استهلاك اكثر من 47 مليون لتر من المشتقات النفطية خلال 16 يوم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. استهلاك اكثر من 47 مليون لتر من المشتقات النفطية خلال 16 يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).