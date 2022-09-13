أنشيلوتي عن إمكانية ضمّ مبابي مُجددًا: لا نفكر في أيّ شخص آخر الآن

2022/09/13 | 21:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إن الفريق الآن "لا يفكر بأيّ شخص آخر"، رداً على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية ضمّ الفرنسي كيليان مبابي مُجدداً إلى صفوف "الميرنغي" في المستقبل.

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