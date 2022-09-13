انطلقوا من لبنان.. غرق امرأة و3 أطفال ورضيعين قبالة الساحل التركي

2022/09/13 | 22:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خفر السواحل التركي، الثلاثاء، إن ستة أشخاص بينهم أطفال لقوا حفتهم عندما غرق قارب يقل مهاجرين كان متجها إلى إيطاليا قبالة سواحل جنوب غرب تركيا.

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